Один из богатейших людей мира — основатель компании Amazon Джефф Безос — выделил 10 млрд долларов для борьбы с климатическими изменениями.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

Так в понедельник, 17 февраля, Джефф Безос объявил о запуске специального фонда — “Bezos Earth Fund”. Бюджет фонда — 10 млрд долларов.

“Эта глобальная инициатива будет финансировать ученых, активистов, неправительственные организации — любые усилия, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить мир природы. Я выделяю 10 миллиардов долларов для начала и начну выдавать гранты этим летом”, — объяснил бизнесмен.

Безос подчеркнул, что изменения климата — “самая большая угроза для планеты”. Он выразил желание “работать вместе с другими, чтобы улучшить известные и исследовать новые способы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на эту планету”.

По какому принципу фонд будет определять проекты, достойные финансирования, на данный момент неизвестно.