Об этом он сообщил в своем Instagram.
Так в понедельник, 17 февраля, Джефф Безос объявил о запуске специального фонда — “Bezos Earth Fund”. Бюджет фонда — 10 млрд долларов.
“Эта глобальная инициатива будет финансировать ученых, активистов, неправительственные организации — любые усилия, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить мир природы. Я выделяю 10 миллиардов долларов для начала и начну выдавать гранты этим летом”, — объяснил бизнесмен.
Безос подчеркнул, что изменения климата — “самая большая угроза для планеты”. Он выразил желание “работать вместе с другими, чтобы улучшить известные и исследовать новые способы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на эту планету”.
По какому принципу фонд будет определять проекты, достойные финансирования, на данный момент неизвестно.
- Ранее сообщалось, что в 2020 году основатель компании Amazon Джефф Безос опустился на второе место в рейтинге самых богатых людей мира, который составляется журналом Forbes. Самым богатым человеком мира, по версии Forbes, сейчас является президент Louis Vuitton Бернар Арно.