Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на исследование результатов голосований за принятые законы.

За период сентябрь 2020р.-январь 2021г. было принято 86 законов (без учета ратификационных документов). В среднем кнопку “за” нажимали только 84% или 206 с 247 депутатов “Слуги народа”. Остальные голоса, которых не хватало для принятия решений, зачастую обеспечивали депутаты группы “Довира” и фракции “Голос”. В среднем “за” нажимали 66% (13 депутатов) группы “Довира” и 65% (12 депутатов) фракции “Голос”. В результате именно депутаты этих политических сил активно помогали монобольшинству принимать законы тогда, когда собственных голосов “Слуги народа” не хватало.

“По данным голосований близко к условной коалиции со “слугой народа” должны бы были находиться фракция “Голос” и группа” Довира”. Именно у этих политических сил чаще других совпадают результаты голосований с монобольшинством. В среднем на протяжении сентября-января депутаты “Слуги Народа”, “Голоса” и “Довира” вместе обеспечивали 231 голос, что было достаточно для принятия законов”, – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

В других фракций и групп показатели поддержки решений парламента является ниже. В среднем за принятые решения ВР голосовали 62% депутатов “Европейской солидарности” и 51% внефракционных депутатов. Также кнопку “за” в среднем нажимали половина депутатов ВО “Батькивщина” (50%) и группы “За майбутне” (45%).

В целом результаты мониторинга указывают, что в целом депутаты всех фракций и групп ВР преимущественно поддерживают решение парламента. Исключением являются члены “Оппозиционной платформы – За життя”, которые демонстрируют низкий уровень поддержки принятых законов. В среднем “за” голосуют только 23% депутатов ОПЗЖ. При этом за 20 законов с 86 депутаты ОПЗЖ не дали ни одного голоса.