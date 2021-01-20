Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Правительства 20 января.
“Все, кто получают субсидии, практически не почувствуют подорожания коммуналки в январе. В то же время я призываю тех, кто не имеет субсидий, но для кого коммуналка являются существенными затратами для семейного бюджета, подаваться на такую помощь уже сегодня”, – отметил премьер.
Шмыгаль отметил, что оформить субсидию в Украине можно несколькими способами, в том числе и онлайн через сайт Министерства социальной политики.
- В среду, 20 января, Кабинет Министров Украины утвердил тарифную сетку, согласно которой должностные оклады работников бюджетной сферы будут рассчитываться по новой схеме.