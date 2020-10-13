Пробная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году состоится 10 апреля, а регистрация на нее будет открыта в январе.

Об этом проинформировали в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО).

Так, регистрация для участия в пробном ВНО-2021 продлится 5 – 19 января 2021 года. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Учитывая эпидемиологические угрозы, каждый участник/участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО.

Тестирование по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года.

Кроме участия в пробном ВНО по одному из учебных предметов, каждый зарегистрированный участник сможет дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы на специальный сервис определения результатов.

“Итак, в 2021 году можно будет и ознакомиться с процедурой проведения ВНО во время пробного тестирования по одному из учебных предметов, и проверить уровень своих знаний из всех учебных предметов ВНО (в случае внесения ответов на специальный сервис)”, – отметили в центре.

Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут обнародованы на их информационных страницах 16 апреля 2021 года.