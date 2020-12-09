Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект об оборонном бюджете на 2021 год, в котором согласовано предоставление 250 млн долларов военной помощи Украине.

Об этом сообщает “Укринформ”.

В целом проект предусматривает 740,5 миллиарда долларов на оборонную политику США. Его поддержали 335 конгрессменов, против высказались 78.

В оборонный бюджет США заложены 250 млн долларов военной помощи Украине и дополнительные санкции против строительства газопровода “Северный поток-2”.

Теперь законопроект поступает в Сенат, где он также имеет широкую поддержку. Там он должен быть принят на этой неделе.

Также бюджет должен одобрить действующий президент Дональд Трамп, который угрожал наложить вето на документ из-за того, что он не предусматривает отмену раздела закона об этике в сфере коммуникаций.

Тем не менее голосов “за” хватает для того, чтобы преодолеть вето, если оно последует.