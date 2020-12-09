Об этом сообщает “Укринформ”.
В целом проект предусматривает 740,5 миллиарда долларов на оборонную политику США. Его поддержали 335 конгрессменов, против высказались 78.
В оборонный бюджет США заложены 250 млн долларов военной помощи Украине и дополнительные санкции против строительства газопровода “Северный поток-2”.
Теперь законопроект поступает в Сенат, где он также имеет широкую поддержку. Там он должен быть принят на этой неделе.
Также бюджет должен одобрить действующий президент Дональд Трамп, который угрожал наложить вето на документ из-за того, что он не предусматривает отмену раздела закона об этике в сфере коммуникаций.
Тем не менее голосов “за” хватает для того, чтобы преодолеть вето, если оно последует.
- Ранее американские сенаторы предложили ежегодно выделять Украине $300 млн военной помощи, а также увеличить сумму на летальное оружие.