Медицинская реформа вторичной и специализированной помощи была развернута в начале года, но дальнейшие действия правительства могут повлиять на характер и стабильность изменений.

К соответствующим выводам пришли представители ЕС в ежегодном отчете о реализации Украиной Соглашения об ассоциации.

“Пандемия COVID-19 в сочетании с частыми изменениями руководства Министерства охраны здоровья повлияли на реформу в области здравоохранения”, — говорится в отчете.

В отчете ЕС также отмечает, что президент Владимир Зеленский и МОЗ пообещали пересмотреть детали реформы и растянуть время ее внедрения, в это время временно восстановили субсидии.

Дальнейшие действия правительства могут сказаться на реформе, предостерегают в ЕС.

“Реформа финансирования здравоохранения была успешно развернута на уровне вторичной и специализированной медицинской помощи в апреле 2020 года, но дальнейшие корректировки правительства могут повлиять на ее характер и финансовую устойчивость”, — говорится в документе.

В ЕС обратили внимание и на то, что создание надлежащей нормативной базы для медицинских закупок все еще продолжается. Госпредприятие “Медицинские закупки Украины”, которое стало главным механизмом осуществления медицинских закупок, по мнению авторов отчета, не имеет нужной независимости.

“Министерство издало приказ, регулирующий закупки медицинских препаратов, который ограничивает независимость Агентства. Агентство участвует в закупках менее половины позиций, предусмотренных в бюджете”, — говорится в отчете.

ЕС указывает и на то, что реформа системы здравоохранения не продвинулась, а соответствующее законодательство ожидает доработки.

“Далее необходимо усилить потенциал Центра общественного здравоохранения в области эпидемиологического надзора и профилактики заболеваний. Вследствие COVID-19 обсуждение по реорганизации Центра общественного здоровья было остановлено”, — заключают в отчете.