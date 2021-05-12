Пандемії коронавірусу COVID-19 можна було б запобігти, якби великі країни та Всесвітня організація охорони здоров'я діяли злагоджено.

Про це йдеться в доповіді, підготовленій незалежною організацією на замовлення ВООЗ.

“Пандемія COVID-19 – катастрофа, якій можливо було запобігти… Тоді б вона не вартувала мільйонів життів.. Світу потрібно було реагувати миттєво”, – сказано в повідомленні.

Очільники незалежної комісії — експрем’єр-міністр Нової Зеландії Хелен Кларк та експрезидент Ліберії Еллен Джонсон-Серліф. Вони проаналізували “слабкі місця” пандемії та змоделювали сценарії іншого розвитку.

У доповіді йдеться, що підготовка до пандемії буда непослідовною та недостатньо профінансованою. Система сповіщення про ризики передачі захворювання була занадто повільною та занадто обмеженою. ВООЗ — недостатньо “потужною”, аби впливати на уряди різних країн.

“Не було глобального політичного лідерства”, – сказано в доповіді.

Місяцем втрачених можливостей для запобігання світовій пандемії в доповіді назвали лютий 2020 року. В ній ідеться, що тоді слід було рішуче та швидко діяти, але багато країн світу вирішили “почекати та поспостерігати”.

“Деякі країни почали робити бодай щось, коли вже майже не було вільних ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Але тоді було вже надто пізно запобігати наслідкам пандемії…. Після цього була боротьба за ліки та апарати ШВЛ… А тим часом медики працювали з останніх сил, а кількість нових заражень та смертей внаслідок заражень лише зростала… Ситуація не поліпшується й зараз”, – сказано у звіті.

На думку Серліф, можна було запобігати розвиткові пандемії, внаслідок якої померли 3,25 млн людей. На її думку, аби виправити ситуацію тепер, потрібно проаналізувати “уроки минулого”, слідувати раціональним рекомендаціям ВООЗ.

В доповіді сказано, що китайці виявили та ідентифікували вірус COVID-19 наприкінці 2019 року, щойно він з’явився. Однак Китай не почула жодна країна світу і навіть ВООЗ.

Однак міжнародні зобов’язання та протоколи не надають можливості ВООЗ працювати так само швидко. Зокрема, є чимало міжнародних правил та процедур, які регулюють коли саме організація має право оголошувати надзвичайну ситуацію у сфері суспільної охорони здоров’я. Якби не протоколи, ВООЗ оголосила б пандемію коронавірусу щонайменше на місяць раніше.

На майбутнє в доповіді порадили створити “раду з глобальних загроз здоров’ю” за керівництва очільників великих країн, аби слідкувати за загрозами пандемій.