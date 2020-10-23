Папа Франциск поддержал однополые пары еще в 2019 году, но его слова из интервью вырезали – СМИ

Папа Римский Франциск выступил за узаконивание гражданских партнерств для однополых пар во время интервью мексиканской телекомпании Televisa еще в 2019 году, но Ватикан вырезал тогда его слова.

Об этом пишет The New York Times.

Два близких к компании источника заявили, что Ватикан потребовал, чтобы интервью было снято на их камеры и чтобы он получил контроль над отснятыми кадрами. После чего слова папы об однополых союзах были вырезаны.

Этот отрывок оставался “скрытым” до тех пор, пока церковь не открыла режиссеру-документалисту доступ к архивам Ватикана.

Евгений Афинеевский, который является режиссером фильма “Франческо”, вставил слова папы в свой фильм.

Официальный представитель Ватикана Маттео Бруни отказался отвечать на вопрос, пыталась ли церковь подавить потенциально революционные высказывания папы. Также остается неясным, кто в Ватикане редактировал запись и знал ли сам Франциск об этом.

Напомним, 21 октября сообщалось, что папа Римский Франциск публично выступил за узаконивание гражданских партнерств для однополых пар.