Папа римский Франциск назначил сестру Натали Бекварт заместителем секретаря Синода епископов. Она стала первой женщиной на этом посту.

Об этом сообщает сайт Vatican News.

Синод епископов, который в настоящее время возглавляет кардинал Марио Греч – учреждение, основанное Папой Павлом VI в 1965 году в ответ на желание отцов Второго Ватиканского Собора сохранить дух коллегиальности, порожденный соборным опытом.

Сестра Натали Бекварт стала первой женщиной, назначенной на эту должность.

“С назначением сестры Натальи Бекварт и ее возможностью участвовать с правом голоса приоткрытой двери. Посмотрим дальше, какие шаги можно будет сделать”, – сказал генеральный секретарь Синода епископов.

Также в середине января папа римский Франциск подписал указ, в котором расширил права женщин на участие в богослужебной жизни церкви. У женщин появилось право исполнять функции чтецов и аколитов – служить у алтаря и раздавать причастие во время богослужения.