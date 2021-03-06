Об этом сообщает Reuters.

Встреча Франциска в священном городе Ирака Наджаф во время рискованного путешествия по Ираку стала первой встречей понтифика со столь высокопоставленным шиитским священнослужителем.

После встречи Систани, одна из самых важных фигур в шиитском исламе, призвал мировых религиозных лидеров привлечь к ответственности великие державы. Папа также призвал религиозные общины к совместной работе.

Кроме того, после беседы с аятоллой Франциск направился к руинам древнего Ура на юге Ирака, почитаемого как место рождения Авраама, отца иудаизма, христианства и ислама. Планируется, что он выступит с речью на конференции.

Али Систани — одна из самых важных фигур в шиитском исламе как в Ираке, так и за его пределами. Он имеет огромное влияние на политику. 90-летний Систани редко встречается с кем-либо и отказался от переговоров с нынешним и бывшим премьер-министрами Ирака, по словам близких к нему официальных лиц. Систани согласился встретиться с Папой при условии отсутствия иракских официальных лиц.