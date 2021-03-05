Акт любви: почему первый визит Папы Римского в Ирак может стать для него самым опасным

Папа Римский Франциск прилетел в Ирак. Глава католической церкви впервые посещает эту страну. Однако визит может стать самым опасным для понтифика.

Об этом сообщает CNN.

Ощущение тревоги

Ирак из года в год становится еще опаснее для христиан со всего мира. В частности, смотритель Багдадской церкви Натик Анвар рассказал, что он ежедневно посещает храм с ощущением опасности.

В этом храме до сих пор остался багровый след на память о теракте, в результате которого погибли верующие и духовенство.

В крохотной комнате у алтаря до сих пор ощущается дух печали. Комната переполнена ужасными воспоминаниями, ведь именно здесь искали своей защиты десятки верующих, когда террористы совершили нападение на церковь. Многих расстреливали или убивали гранатами. Стены храма были загрязнены багровыми отпечатками рук. Среди них был Натик, а также его жена и ребенок.

Сегодня Церковь Богоматери украшают выгравированные имена тех, кого убили в этот день – 51 верующего и двух священников.

Сегодня храм готовится к приезду Папы Римского. У алтаря поставили большое белое кресло для понтифика. Здесь Франциск будет произносить речь для верующих.

Анвар радуется визиту Папы Римского, но ждет его с неописуемым чувством тревоги.

“Я очень счастлив. Я очень, очень счастлив. Я хочу сказать ему, чтобы он заботился о нас, потому что государство о нас не заботится”, – сказал мужчина.

Во время четырехдневного визита Папа Франциск должен посетить шесть иракских городов. Подавляющее большинство христиан Ирака будет наблюдать за первым визитом Папы по телевидению. На время визита вводится комендантский час.

Акт любви

Эти суровые меры были приняты для смягчения рисков визита, который до сих пор считается самой опасной поездкой Папы Франциска. Это связано не только с пандемией коронавируса, но и с усилением насилия в стране, опустошенной войной.

“Этот визит проходит в сложное время для Ирака, но мы принимаем все необходимые меры относительно коронавируса”, – сказал чиновник из офиса президента Ирака.

В конце января Багдад всколыхнул взрыв двух смертников. Позже участились ракетные обстрелы, направленные на позиции США. Накануне визита Папы, три дня назад, иранские ополченцы нанесли ракетный авиаудар по американской базе. Однако это не остановило Папу Римского.

“В течение своего визита я хотел бы встретить людей, которые так сильно пострадали, и встретить эту мученическую Церковь”, – заявил Папа в среду.

Франциск отметил, что народ Ирака ждет этого визита еще с 2000 года, когда Иоанну Павлу II запретили ехать в страну. Папа отметил, что молится за этот страдальческий народ.

Ватикан назвал поездку “актом любви” и заверил, что приняты необходимые меры безопасности понтифика.

Кроме храма Богоматери, Папа Франциск должен посетить еще несколько мест, связанных с некоторыми самыми страшными трагедиями в Ираке за десятилетия беспорядков, в частности Мосул, крупнейший город, оккупированный и опустошенный и ИГИЛ.

Также понтифик посетит руины храмов, разрушенных и сожженных террористами.

Христиане Ирака надеются, что поездка подчеркнет тяжелое положение их общины. До 2003 года в стране проживало 1,5 миллиона христиан, около 80% из них покинули страну.

“Меня пугает то, что за этот период никто не спрашивал, что мы, например, потеряли. У нас уменьшается число мандейцев, а теперь язидов, христиан”, – заявил Башар Варда, халдейский архиепископ северного города Эрбиль.

Он также добавил, что багдадской политической элите безразлично духовенство. Он считает, что те, кто покинул страну, ушли навсегда.

Миссия мира

“Люди, как христиане, так и мусульмане, смотрят на Папу как на человека мира. Этот визит предоставляет Ираку новую роль на мировой арене”, – сказал политолог Мумен Тарик.

Иракцы верят, что визит Папы изменит отношение мира к судьбе страны. Люди говорят, что Папа Франциск приехал в трудное время.

“Он приходит на могилу и ИГИЛ, и это, надеемся, станет началом страницы мира. Он подтолкнет нас отойти от линий столкновения к компромиссу”, – сказал инженер Мохаммед Аль-Хадайяр.

Даже комендантский час не пугает людей. Они заявляют, что готовы не только четыре дня, но и четыре недели быть на карантине, только бы Папа принес мир в их страну.

“Иракский христианин хочет сказать Папе Римскому, что мы больны и нам нужны лекарства. Нам нужны наставления, потому что мы находимся в джунглях, в джунглях, которыми руководят политические монстры”, – заявил диакон Луис Климис.