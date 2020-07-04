Сегодня, 4 июля, украинцы смогут наблюдать уникальное небесное явление – парад планет, когда 9 небесных тел выстроятся в одну линию с одной стороны от Солнца.

Об этом сообщают #Буквы.

В субботу Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон выстроятся в один ряд.

Последний парад планет этого типа произошел в 1982 году, а следующий ожидается в 2161 и 2492 годах.

Что такое парад планет

Парадом планет обычно называют уникальное астрономическое событие, при котором планеты солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца и выстраиваются в ряд в небольшом секторе неба.

Такое явление с участием трех планет происходит в среднем два раз в год, с участием четырех планет – раз в год, с пятью планетами – один раз в 19 лет, а с остальными планетами Солнечной системы – примерно раз в 168 лет.

Где и когда смотреть парад планет

В 2020 году наблюдать за парадом планет можно будет на протяжении двух недель. Точного времени наблюдения нет, как например у затмения. Поэтому все заключается в темном времени суток и ясном небе.

Влияние парада планет на человека

В период парада не происходит магнитных излучений, а также затмений Луны и Солнца, чье влияние на состояние человека научно доказано, но люди, обладающие чувствительной нервной системой, часто замечают изменения в настроении и самочувствии.

Влияние также ли зависит от того, большой или малый парад наблюдался в это время.