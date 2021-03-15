В Германии партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) проиграла выборы в местные парламенты (ландтаги) в двух федеральных землях - Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. ХДС занимает вторые места.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным экзит-пола телеканалов ARD и ZDF, в Баден-Вюртемберге победу одерживает партия “Зеленые” во главе с премьер-министром земли Винфридом Кречманном. Партия получила поддержку 31-31,5% избирателей, что является лучшим результатом “Зеленых” на выборах в ландтаг в истории.

Второе место с 23% занимает Христианско-демократический союз, который находился в правительственной коалиции с “Зелеными”. Этот результат стал худшим в истории на выборах в ландтаг этой федеральной земли.

В Рейнланд-Пфальце побеждает СДПГ во главе с премьером земли Малу Драер. Партия, которая руководит в земле уже 30 лет, набирает 33,5-34,5% голосов, немного меньше, чем на прошлых выборах в 2016 году. За ХДС проголосовали 25,5-26%, а за “Зеленых” – 8,5-9,5%. Результат консерваторов в этой земле тоже – худший в истории.

В сентябре этого года должны состояться выборы в немецкий Бундестаг.

Что происходит в ХДС?

В октябре 2018 Ангела Меркель — первая и единственная женщина на посту канцлера в истории Германии, занимавшая этот пост с ноября 2005 года — объявила, что не будет баллотироваться в 2021 году. Тогда же Ангела Меркель приняла решение уйти с поста лидера партии ХДС.

Меркель планирует уйти с должности главы правительства после парламентских выборов в сентябре этого года.

Исторически сложилось так, что глава ХДС ведет партию на выборы, а в случае победы занимает должность канцлера. Однако Меркель выступала за разделение этих должностей. Сегодня неизвестно, возглавит ли Лашет избирательный список ХДС и будет ли претендовать на пост главы правительства.

В декабре 2018 года главой Христианско-демократического союза на съезде в Гамбурге избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее поддерживала бывший лидер ХДС Ангела Меркель.

В мае прошлого года стало известно, что канцлер Меркель разочарована в своей возможной преемнице Крамп-Карренбауэр, поэтому не хочет досрочно покидать пост главы правительства ФРГ.