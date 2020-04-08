"Европейская Солидарность" требует начать массовое тестирование украинцев на COVID-19, как это делают во всем мире.

Об этом заявила медик-доброволец, народный депутат фракции “Европейская Солидарность” Яна Зинкевич, сообщает пресс-служба партии.

Нардеп отметила, что статистика по количеству случаев коронавируса в Украине, которую подает власть, является свидетельством провалившегося тестирование на COVID-19.

“В нашем государстве провели чуть больше 6 тысяч тестов – это один из самых низких в мире показателей на душу населения. Даже в соседней 10-миллионной Беларуси уже сделали 40 тысяч тестов, а в близкой по численности населения Польше – более 85 тысяч”, – добавила политик.

Нардеп считает, что власть сознательно тестирует незначительное количество украинцев, чтобы статистика была низкой.

“Европейская Солидарность” требует начать массовое тестирование украинцев на COVID-19, как это делают в цивилизованном мире – от США до Германии. Прежде всего, мы требуем проводить регулярное тестирование всех врачей и медперсонала, которые на передовой борьбы с коронавирусом и имеют высокие риски заражения. Также наша команда требует провести массовую проверку военнослужащих на фронте для предотвращения распространения коронавирусной болезни среди наших защитников”, – заявила народный депутат.