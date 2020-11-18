С начала года и до местных выборов 25 октября украинские политики потратили на рекламу в соцсетях более $5,7 млн (примерно 154 млн гривен). Большинство расходов, $5 млн, касаются сентября и октября, когда шла предвыборная кампания.

Об этом говорится в отчете общественного движения ЧЕСТНО.

Для анализа расходов эксперты использовали данные, которые предоставляет Facebook о рекламе. Стремительно росли расходы на страницах, которые рекламировали партии. За первые полгода расходы на рекламу из партийных страниц составляли до 90 тыс. долларов, то в октябре они превысили 1,4 млн долларов.

“Ближе к выборам в сети появилось немало страниц, которые сложно назвать партийными или страницами политиков, но они вели кампании за и против на сотни тысяч долларов”, – объясняют эксперты.

Топ-20 страниц по затратам возглавляет профиль политической партии “За майбутнє”. Ее создали в мае 2020 года, а с августа по октябрь она уже потратила почти 170 тыс. долларов. На рекламу ставили сообщения партийцев из регионов и фрагменты эфиров шоу “Право на власть”, где гостем был лидер партии Игорь Палица.

Всего в рейтинг попали четыре страницы “За майбутнє” и ее представителей. Например, третье место у страницы Игоря Палицы, который потратил 119 тыс долларов на рекламу, пятое – у лидера списка “За майбутнє” в Ивано-Франковский горсовет Александра Шевченко (65 тыс. долларов), тринадцатое – в “Женского движения ” За майбутнє” (45 900 долларов).

В общем лидер по расходам среди партий – “Слуга народа” с 880 тыс. долларов. В сумме учитывали все партийные страницы в различных областях, страницы партийцев и другие страницы, которые рекламировали сообщения в поддержку партии. Агитацию за “слуг народа” и ее кандидатов размещали по меньшей мере 319 страниц, говорят в ЧЕСТНО.

Второе место в партии “За майбутнє”, которая потратила 704 000 долларов из 96 связанных страниц, а третье – в “Европейской Солидарности”.

Страницы, которые так или иначе продвигали партию ОПЗЖ или ее партийцев, потратили на рекламу 297 тыс. долларов. Кроме партийных страниц, есть профили с нейтральными названиями. Например, “Все хорошо в Украине” и “Политические войны” потратили 43 тыс. долларов на рекламу Виктора Медведчука и партии.