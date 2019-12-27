Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что уже через год украинцы будут иметь электронные паспорта, права, техпаспорта и страховку.

Об этом он проинформировал в интервью журналу НВ, комментируя предполагаемые результаты цифровой реформы.

“Все это мы планируем запустить уже в январе следующего года. Наготове также студенческий и ученический билеты, пенсионное удостоверение. Через год люди будут ездить по стране со смартфоном и без единого документа”, – подчеркнул Федоров.

В ответ на замечание, что через год в Украине, в лучшем случае, появится мобильное покрытие на ключевых магистралях, министр заверил, что в Правительстве предусмотрели офлайн-работу соответствующего приложения (мобильного приложения “Дия”).

“У нас предусмотрена офлайн-работа приложения. Есть система QR-кодов, которая позволит проверить подлинность документов”, – объяснил он.

Федоров также проинформировал, какие онлайн-услуги появятся уже в ближайшее время для бизнесменов.

“Электронные процедуры открытия и закрытия компаний, возможности для уплаты налогов, уведомления об изменении статуса их компании, всякие антирейдерские штучки. Я хочу, чтобы государство по минимуму регулировало бизнес, надеюсь, так и будет”, – рассказал он.