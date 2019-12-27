Об этом он проинформировал в интервью журналу НВ, комментируя предполагаемые результаты цифровой реформы.
“Все это мы планируем запустить уже в январе следующего года. Наготове также студенческий и ученический билеты, пенсионное удостоверение. Через год люди будут ездить по стране со смартфоном и без единого документа”, – подчеркнул Федоров.
В ответ на замечание, что через год в Украине, в лучшем случае, появится мобильное покрытие на ключевых магистралях, министр заверил, что в Правительстве предусмотрели офлайн-работу соответствующего приложения (мобильного приложения “Дия”).
“У нас предусмотрена офлайн-работа приложения. Есть система QR-кодов, которая позволит проверить подлинность документов”, – объяснил он.
Федоров также проинформировал, какие онлайн-услуги появятся уже в ближайшее время для бизнесменов.
“Электронные процедуры открытия и закрытия компаний, возможности для уплаты налогов, уведомления об изменении статуса их компании, всякие антирейдерские штучки. Я хочу, чтобы государство по минимуму регулировало бизнес, надеюсь, так и будет”, – рассказал он.
- 16 декабря в Украине заработала бета-версия мобильного приложения “Дия”.
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- В Кабинете Министров Украины планируют привлечь к обучению цифровой грамотности минимум 6 млн украинцев в течение трех лет.