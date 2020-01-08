Об этом сообщил пресс-секретарь Киевской митрополии ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря в эфире “Громадского радио”.

Он отметил, что приложение можно будет установить на гаджетах, работающих на операционных системах IOS и Android.

“Это приложение “Моя церковь”, где можно будет найти наиболее востребованную информацию. Например, по календарю, или ближайшему приходу, храму ПЦУ. Или другие вопросы, которые возникают в связи с церковной жизнью, и которые можно решить через средства современной коммуникации”, – пояснил Зоря.