Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ПЦУ.
“Карантин несколько меняет то, как мы отмечаем праздники и дни памяти, однако их сущность остается неизменной. Уже через неделю начинаются поминальные дни, когда мы разделяем радость Христова Воскресения с родными, отошедшими в жизнь вечную. Однако в этом году в связи с карантином мы сможем посетить места вечного упокоения наших родных на кладбище несколько позже – на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня 2020 года)”, – сказано в сообщении.
При этом в Церкви подчеркивают, что смысл поминальных дней заключается не в том, чтобы устраивать пикники на могилах, а в том, чтобы усиленно помолиться за своих близких.
- По официальным данным, в 2020 году в пасхальных богослужениях приняли участие только 130 тысяч человек. Это в 38 раз меньше по сравнению с предыдущим годом, когда в церкви пришли больше 7 миллионов человек. Несмотря на это, угроза вспышки остается.