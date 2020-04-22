Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ПЦУ.

“Карантин несколько меняет то, как мы отмечаем праздники и дни памяти, однако их сущность остается неизменной. Уже через неделю начинаются поминальные дни, когда мы разделяем радость Христова Воскресения с родными, отошедшими в жизнь вечную. Однако в этом году в связи с карантином мы сможем посетить места вечного упокоения наших родных на кладбище несколько позже – на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня 2020 года)”, – сказано в сообщении.

При этом в Церкви подчеркивают, что смысл поминальных дней заключается не в том, чтобы устраивать пикники на могилах, а в том, чтобы усиленно помолиться за своих близких.