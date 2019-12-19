Об этом сообщает телеканал CNN.
По словам Пелоси, демократы должны принять решение “как группа” о том, когда отправлять обвинительные статьи в Сенат.
В связи с тем, что обвинения не были отправлены в Сенат в среду вечером сразу после голосования, появляются процедурные проблемы. Среди них: демократы не могут присылать обвинительные статьи сейчас, потому что Сенат должен был бы принять их в четверг, блокируя рассмотрение других вопросов, включая пакет расходов, который должен быть принят до конца недели, чтобы избежать “шатдауна правительства”.
В ближайшие дни Палата представителей должна также назначить менеджеров по импичменту для суда в Сенате.
“Мы не можем назначить менеджеров, пока не увидим, что происходит в Сенате, но надеемся, что это произойдет в ближайшее время”, – сказала Пелоси.
25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.
Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.
Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
- Напомним, 9 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа. Он обвиняется в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
- Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал в соцсетях на предъявленные ему обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса, назвав происходящее “смешным” и “охотой на ведьм”.