Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не смогла сказать, когда будут переданы в Сенат обвинения против президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам Пелоси, демократы должны принять решение “как группа” о том, когда отправлять обвинительные статьи в Сенат.

В связи с тем, что обвинения не были отправлены в Сенат в среду вечером сразу после голосования, появляются процедурные проблемы. Среди них: демократы не могут присылать обвинительные статьи сейчас, потому что Сенат должен был бы принять их в четверг, блокируя рассмотрение других вопросов, включая пакет расходов, который должен быть принят до конца недели, чтобы избежать “шатдауна правительства”.

В ближайшие дни Палата представителей должна также назначить менеджеров по импичменту для суда в Сенате.

“Мы не можем назначить менеджеров, пока не увидим, что происходит в Сенате, но надеемся, что это произойдет в ближайшее время”, – сказала Пелоси.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.

Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.