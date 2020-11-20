Пенсионер из Канады Джеймс Блэквуд уже много лет каждый вечер кормит енотов.

Об этом пишет HuffPost.

Офицер королевской конной полиции в отставке и самопровозглашенный “заклинатель енотов” набрал на YouTube значительное количество подписчиков за видео, в которых он кормит множество енотов. В видеороликах он дает животным все, от бутербродов с арахисовым маслом до взбитых сливок.

Блэквуд начал публиковать ролики на YouTube в 2011 году.

Еноты были отдушиной его покойной жены Джейн, которая спасла одного, которого сбила машина возле их дома. Вылечив енота и отпустив его, он продолжал возвращаться, и, в конце концов привел с собой детенышей и друзей.

Блэквуд говорит, что пообещал Джейн продолжит заботиться о енотах после ее смерти.

“Она умерла в 2003 году, и последнее, о чем она просила меня, – это присматривать за кошками, которые у нас все еще были, и за енотами”, – сказал он.