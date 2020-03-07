Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В сообщении сказано, что новый пакет помощи включает противоартиллерийские радары и вооруженные патрульные катера Mark VI. Катера планируется использовать при патрулировании акватории в Черном и Азовском морях.
Пока что решение принято неофициально на уровне членов Конгресса.
Стоит отметить, что это первая половина из 250 миллионов долларов, выделенных на помощь Украине в сфере безопасности.
“Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или ожидающие пакеты помощи в области безопасности, пока находится на рассмотрении в Конгрессе”, – заявил в комментарии CNN официальный представитель Пентагона подполковник Карла Глисон.
- Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал о военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов в 2020 году.