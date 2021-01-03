Видеохостинг YouTube представил статистику популярности игр за 2020 год, составленную из количества просмотров роликов с соответствующей тематикой.

Об этом пишет HYPEBEAST.

В 2020 году все мы много времени проводили дома из-за COVID-19, поэтому неудивительно, что трафик YouTube значительно вырос. Так, за 2020 год пользователи просмотрели 100 миллиардов часов контента в категории “Игры”, что эквивалентно времени, затраченному на 475000 поездок на Нептун и обратно.

Кроме того, более 80 000 создателей YouTube Gaming набрали 100 000 подписчиков за год, а более 1000 каналов получили пять миллионов подписчиков. В топе более 350 создателей смогли набрать 10 миллионов подписчиков.

Самые популярные каналы – FGTeeV, Jelly, Flamingo, Robin Hood Gamer, ItsFunnneh, LazarBeam, Slogo, Mikecrack, Arab Games Network и Vegetta777.

Самой популярной игрой стала Minecraft с 201 миллиардом просмотров, а Roblox и Garena Free Fire занимают второе и третье место с 75 миллиардами просмотров и 72 миллиардами просмотров соответственно. GTA V занимает четвертое место с 70 миллиардами просмотров, а Fortnite замыкает пятерку с 67 миллиардами просмотров.

Ознакомиться со всем обзором игр за 2020 год можно по ссылке.