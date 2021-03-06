В результате переворота в Мьянме восемь полицейских сбежали в Индию и попросили там убежища. Они заявили, что не согласны с приказами военных, взявших власть в свои руки. Власти Мьянмы требуют выдать их обратно.

Об этом сообщает ВВС.

До этого из Мьянмы сбежали и другие правоохранители. В целом, с начала государственного переворота из страны сбежали около 30 полицейских.

Власти Мьянмы требуют выдать им сбежавших “ради сохранения дружественных отношений”. Их называют преступниками, которые отказались выполнять приказы.

Заместитель комиссара Мария Зуали, высокопоставленный чиновник в индийском штате Мизорам, сообщила, что получила письмо от своего коллеги с просьбой вернуть полицейских.

В письме было сказано, что Мьянма располагала информацией о восьми полицейских, которые пересекли границу Индии.

“В целях поддержания дружеских отношений между двумя соседними странами вас убедительно просят задержать восемь сотрудников полиции Мьянмы, прибывших на индийские территории, и передать их Мьянме”, – говорится в письме.

В Индии подтвердили, что несколько полицейских вместе со своими семьями пересекли границу и просят убежища. Их судьбу решат в министерстве внутренних дел Индии.

С начала переворота в Мьянме было зафиксировано по меньшей мере 55 смертей. Для разгона сторонников демократического режима в городе Янгон военные применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.