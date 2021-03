Об этом сообщил министр иностранных дел и исполняющий обязанности премьер-министра страны Аурелиу Чокой и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

“Молдова рада приветствовать в Кишиневе 14 400 доз вакцин, первую партию, которая была отгружена и доставлена через COVAX”, – отметил Чокой.

Однако он не уточнил, вакцины какой именно компании прибыли в страну.

🇲🇩🇺🇳🇪🇺 #Moldova is pleased to be welcoming 14 400 doses of vaccines in #Chișinău this evening, the first shipped & delivered through @gavi #COVAX . This is another important & a major milestone for a global solution to #stopCovid . Immunization of frontline workers continues in🇲🇩. pic.twitter.com/069taKymJ6

В свою очередь, Ляен отметила, что инициатива COVAX – это глобальная солидарность в действии.

“Первая партия по механизму COVAX прибыла в Кишинев сегодня вечером. Это глобальная солидарность в действии. Я рада, что команда Европы, одна из крупнейших участников механизма COVAX, может принять в этом участие”, – добавила она.

A first #COVAX delivery of vaccines arrived in Chișinău, Moldova 🇲🇩 tonight.

14.400 vaccines will be given to the population. More will come.

This is global solidarity in action.

I’m glad that #TeamEurope, one of COVAX’s biggest contributors, can be a part of this.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2021