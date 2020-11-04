Штат Орегон стал первым в США, который декриминализовал хранение небольших количеств тяжелых наркотиков и легализовал галлюциногенные грибы для терапевтических целей.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что “закон о лечении наркозависимости” переведет наркополитику штата Орегон от карательного и уголовного подхода к “гуманному и экономически эффективному”.

“Людей, страдающих наркозависимостью, более эффективно лечить с помощью медицинских услуг, чем с помощью уголовного наказания”, – говорится в законопроекте.

Вместо того, чтобы рассматривать потребителей наркотиков как преступников, Орегон теперь будет предлагать им наркологические услуги, финансируемые за счет налоговых поступлений.

При этом, декриминализируется лишь хранение небольшого количества наркотиков, например менее 1 грамма героина или МДМА; 2 грамма кокаина или метамфетамина; 12 граммов псилоцибиновых грибов; и 40 доз ЛСД, оксикодона или метадона.

Уголовное наказание за хранение таких количеств заменяется штрафом в размере до 100 долларов США, от которого можно отказаться, если человек пройдет лечение в Центрах реабилитации от наркозависимости.