Свое поздравление она опубликовала в Instagram.
Она написала, что рядом с мужем чувствует себя безопасно, уютно, неспокойно, но интересно.
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Зеленская отметила, что рядом с ней – настоящий мужчина, от которого она чувствует легкое головокружение и ощущает “бабочек в животе”.
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Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво ☺️ ⠀ Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов’язкове відчуття легкого запаморочення й «метеликів» усередині. 🥰 ⠀ Коханий, з твоїм днем! ❤️❤️❤️ ⠀ Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов’язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. ⠀ Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!
“Любимый, с твоим днем! Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если разных, но обязательно – рука об руку, со взглядами, обращенными друг ко другу. Всегда с тобой, на твоей стороне”, – написала первая леди.
- В субботу, 25 января, 6-й Президент Украины Владимир Зеленский празднует День Рождения. Главе государства исполняется 42 года.