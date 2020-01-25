Свое поздравление она опубликовала в Instagram.

Она написала, что рядом с мужем чувствует себя безопасно, уютно, неспокойно, но интересно.

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Зеленская отметила, что рядом с ней – настоящий мужчина, от которого она чувствует легкое головокружение и ощущает “бабочек в животе”.



“Любимый, с твоим днем! Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если разных, но обязательно – рука об руку, со взглядами, обращенными друг ко другу. Всегда с тобой, на твоей стороне”, – написала первая леди.