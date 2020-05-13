Об этом стало известно с официальной страницы Facebook радиостанции.

“Музыканты, которые сделали эту работу, сделали это исключительно в виде жеста памяти и уважения! Мы благодарны за Ваши отзывы! Для тех, чьи чувства мы задели – приносим искренние извинения! Чтобы в дальнейшем не вызвать негатива, мы отредактируем видеоверсию, и удалим фрагмент с этой музыкальной композицией”, – написали представители радиостанции.

В комментариях под публикацией с музыкальными композициями, сотрудники радиостанции извинились и пообещали удалить музыкальный трек от Tysha и NDUB с танцевальным ремиксом на похоронную музыку Майдана.

Отметим, что пользователи оставили сотни комментариев с возмущением.