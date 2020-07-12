Об этом рассказывают #Буквы.
В США – День пирога с пеканом, День благодарности коровам, День бумажного пакета, в Уругвае – День отца, в Австралии – День аборигенов, в Норвегии – День фьорда, в Беларуси – День работников налоговых органов, в Ирландии – День поминовения. День независимости – отмечают Кирибати, Сан-Томе и Принсипи.
Памятные даты
В 1917 году во время Первой мировой войны впервые в мире применили отравляющее вещество иприт.
В 1931 году во Франции открыли памятник мушкетеру Д’Артаньяну.
В 1933 году Конгресс США ввел МРОТ – минимальный размер оплаты труда. Тогда он составил 33 цента в час.
В 1962 году в одном из клубов Лондона дала свой первый концерт группа Rolling Stones.
В 2003 году в Калифорнии суд обязал тайванскую фирму-производителя карамели выплатить 50 млн долларов родителям ребенка, подавившегося конфетой и погибшего от этого.
Церковный праздник
Сегодня православные и греко-католики чтят память апостолов Петра и Павла. Именно в этот день завершается Петров пост.
Что нельзя сегодня делать
- Нельзя тяжело работать, убирать, заниматься садом или огородом.
- Нельзя стирать, гладить, шить.
- Не стоит ругаться.
Приметы
С утра дождь – урожай будет плохим;
смена погоды в течение дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, – к плодородию.
Петр и Павел час убавил, дни становятся короче.
12 июля именины отмечают Петр, Павел, Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Кир, Сергей.