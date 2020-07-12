Сегодня, 12 июля, в мире отмечает День фотографа, День разноцветных глаз, Всемирный день бортпроводника, а в Украине праздную День рыбака.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День пирога с пеканом, День благодарности коровам, День бумажного пакета, в Уругвае – День отца, в Австралии – День аборигенов, в Норвегии – День фьорда, в Беларуси – День работников налоговых органов, в Ирландии – День поминовения. День независимости – отмечают Кирибати, Сан-Томе и Принсипи.

Памятные даты

В 1917 году во время Первой мировой войны впервые в мире применили отравляющее вещество иприт.

В 1931 году во Франции открыли памятник мушкетеру Д’Артаньяну.

В 1933 году Конгресс США ввел МРОТ – минимальный размер оплаты труда. Тогда он составил 33 цента в час.

В 1962 году в одном из клубов Лондона дала свой первый концерт группа Rolling Stones.

В 2003 году в Калифорнии суд обязал тайванскую фирму-производителя карамели выплатить 50 млн долларов родителям ребенка, подавившегося конфетой и погибшего от этого.

Церковный праздник

Сегодня православные и греко-католики чтят память апостолов Петра и Павла. Именно в этот день завершается Петров пост.

Что нельзя сегодня делать

Нельзя тяжело работать, убирать, заниматься садом или огородом.

Нельзя стирать, гладить, шить.

Не стоит ругаться.

Приметы

С утра дождь – урожай будет плохим;

смена погоды в течение дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, – к плодородию.

Петр и Павел час убавил, дни становятся короче.

12 июля именины отмечают Петр, Павел, Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Кир, Сергей.