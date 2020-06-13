Петров пост, который установлен в честь апостолов Петра и Павла является первым летним постом, и в этом году начнется в понедельник, 15 июня.

#Буквы рассказывают об истории и традициях поста.

Ежегодно Петров пост начинается в разное время. Он начинается через неделю после Дня Святой Троицы, в понедельник, после девятого воскресения по Пасхе, а заканчивается в День Петра и Павла —12 июля. Таким образом, в зависимости от даты празднования Пасхи пост может продолжаться от 8 до 42 дней.

История

Установление Петрова поста относится к первым временам Православной Церкви. Но утвердился он, когда в Константинополе и Риме были построены храмы во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 12 июля (по старому стилю — 29 июня), и с тех пор этот день стал особенно торжественным.

Апостол Петр был простым рыбаком, а в Господа поверил после того, как Иисус прочитал проповедь в его лодке. Сети рыбака стала рваться от количества рыбы, хотя до этого Петр не мог выловить ни одной рыбы. После этого вера его в Бога стала несокрушимой. Он единственный, кто не побоялся идти за Иисусом по воде.

Апостол Павел не воспринимал христианство. Он даже отправился в Дамаск на борьбу с ним. Однако по дороге свет осиял его и он услышал слова Господа. Слепым он прибыл в Дамаск и принял крещение, после чего прозрел.

С тех пор Петр и Павел считаются наиболее ревностными последователями Христа.

Они постились и молились перед тем, как начали проповедовать Евангелие и нести в народ учение о Христе. Поэтому по примеру святых, верующие в Петров пост должны воздержаться от еды и развлечений, чтобы очистить свое тело и мысли.

Что можно есть?

Петров пост менее строг, чем Великий пост: во время него следует еженедельно – по средам и пятницам – воздерживаться от рыбы. В эти дни разрешается употреблять воду, хлеб, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи и мед.

Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть рыбу, а также ее разрешается употреблять в пищу в дни памяти какого-либо великого святого или дни храмового праздника.

На протяжении всего поста запрещается есть мясо, молочные продукты и яйца.

Что нельзя делать во время поста?

Во время Петрова поста запрещается ссориться, ругаться, употреблять нецензурную лексику, завидовать, осуждать и тому подобное.

Также нельзя жениться, гадать, проводить определенные обряды и ритуалы.

Кроме того, супругам нужно воздерживаться от интимных отношений и зачатия ребенка.

Традиции

В народной традиции канун поста называется: Всесвятское, Яишное, Качальное, Луговое, Крапивное, Русальское заговенье. Характерная особенность гуляний заговенья — это луговые гулянья. Типичными и известными до середины ХХ века обрядовыми играми лугового заговенья были хороводные игры.

Считалось, что, тот, кто соблюдал Петров пост, мог надеяться на Божью помощь в трудах.

После окончания поста обычно начинался сенокос.