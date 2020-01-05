Шведского музыканта Dr. Alban ("Доктор Албан"), который выступал в незаконно аннексированном Крыму, пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

Об этом сам певец сообщил в своем Instagram.

“Встретил президента Украины Зеленского. Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на оспариваемом полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину”, – написал Dr. Alban.

Он также обнародовал совместные с Зеленским фото и видео.

Стоит отметить, что певец выступил в новогоднем шоу “Вечерний квартал”. Он стал специальным гостем шоу.

Dr. Alban исполнил свой хит “It’s My Life” и принял участие в одном из номеров “квартальщиков”.

Dr. Alban (настоящее имя Албан Узома Нвапа) – шведский музыкант нигерийского происхождения, владелец собственной звукозаписывающей студии Dr. Records. Родился в 1957 году в Нигерии, но впоследствии переехал в Швецию.

Петь он начал в 1990 году после знакомства с DJ Denniz PoP. Вместе с ним Албан записал первую композицию “Hello Africa”, что в итоге принесла ему успех. Еще одна известная песня Dr. Alban – “It’s My Life”.