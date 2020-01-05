Об этом сам певец сообщил в своем Instagram.
“Встретил президента Украины Зеленского. Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на оспариваемом полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину”, – написал Dr. Alban.
Он также обнародовал совместные с Зеленским фото и видео.
Стоит отметить, что певец выступил в новогоднем шоу “Вечерний квартал”. Он стал специальным гостем шоу.
Dr. Alban исполнил свой хит “It’s My Life” и принял участие в одном из номеров “квартальщиков”.
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Meeting ukrainian president , president Zelensky. I was banned entering Ukraine because of my previous show in the disputed Crimea peninsula. With the presidents intervention I was able to get into Ukraine 🇺🇦 . Very good outing in Kiev with the president in the crowd.
Dr. Alban (настоящее имя Албан Узома Нвапа) – шведский музыкант нигерийского происхождения, владелец собственной звукозаписывающей студии Dr. Records. Родился в 1957 году в Нигерии, но впоследствии переехал в Швецию.
Петь он начал в 1990 году после знакомства с DJ Denniz PoP. Вместе с ним Албан записал первую композицию “Hello Africa”, что в итоге принесла ему успех. Еще одна известная песня Dr. Alban – “It’s My Life”.
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