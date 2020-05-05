Мыслями по поводу своего материнства Баучер поделилась с американским изданием The Rolling Stones.

“Такая трагедия с этим соглашаться (беременеть – ред.), даже если это в итоге великолепная вещь. Для девушки это приносит в жертву ваше тело и вашу свободу. Это довольно сумасшедшая жертва, и только половина населения должна это делать. Это было очень волнительно для меня, когда я решил, что собираюсь пройти через это”, – сказала она.

Она рассказала, что всю жизнь избегала подобной ситуации, но из-за любви к своему парню она решилась на беременность.

“Я провел всю свою жизнь, избегая этой ситуации. Я никогда не сдавался ни перед чем, как это было в этот раз”, – отметила она.

Баучер добавила, что волнуется, что их с Иланом ребенок вырастет безрассудным, какой она была в юношестве.

“Я боюсь иметь ребенка, потому что я так волнуюсь, что мой ребенок будет таким же сумасшедшим, как и я. Я никогда не задумывалась, что могу умереть. Я могла ехать по шоссе с выключенным светом на машине и все такое. Я говорила себе, что это круто, смеялась с этого”.

Певица рассказал, что Маск впервые написал ей после того, как увидел ее пост в Твиттере об персонаже – искусственном интеллекте Василиске Роко, который убивал всех, кто противился его созданию.

Баучер добавила, что не понимала, в какой степени отношения с Маском определят ее имидж, особенно в глазах широкой публикой, которая была не знакома с ее музыку. Баучер также рассказала, что часто получала от фанатов сообщения о том, что она должна немедленно расстаться с Маском.

“Время очень нестабильное, люди находят для всего черно-белые, простые для понимания решения. Общество находится в этой большой борьбе за перемены. И когда вы на войне, вы должны быть или с хорошей стороной или с плохой стороной. Понятно, что это не лучшее время для нюансов”, – рассказала певица.