Американская фармкомпания Pfizer объявила о промежуточных результатах тестирования своей вакцины от коронавируса. Они свидетельствуют об эффективности вакцины.

Чем отличается эта вакцина и как реагировать на опубликованные результаты, рассказал украинский генетик, популяризатор науки, ведущий научно-популярного телешоу Александр Коляда.

Эксперт напомнил, что 11 вакцин дошли до третьей, финальной стадии клинических исследований. Из них 4 (Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novavax, Moderna) американских и несколько из Китая и РФ.

Чем отличается вакцина Pfizer?

Вакцина Pfizer разрабатывалась американской фармкомпанией совместно с немецкой компанией BioNTech.

Их вакцина, которая носит название BNT162b2, тестируется на 43 тысячах волонтеров, в том числе – детях до 12 лет (Pfizer – первая фирма, получившая разрешение на тестирование вакцины от коронавируса на детях). Эта вакцина вводится дважды, второй раз – спустя 4 недели после первого, внутримышечно.

По словам Коляды, BNT162b2 может стать первой широко применяемой РНК-вакциной.

“Это будет первая применяемая РНК вакцина. То есть в ней содержится не убитый вирус, и не кусок вируса, с которым будет знакомится наш иммунитет после введения. В ней содержится РНК вируса, в которой закодировано участок одного из генов коронавируса. По задумке, эта РНК должна проникнуть в наши клетки, и какой-то период времени клетки будут сами нарабатывать вирусный белок, на который разовьется иммунитет. Это очень передовая технология, о которой уже 20 лет говорят, но никак не могли внедрить в жизнь из-за сильно зарегулированной медицины”, – объяснил Коляда.

У этой РНК-вакцины есть как свои преимущества, так и свои недостатки. По словам специалиста, такая вакцина проста в изготовлении, однако ее непросто транспортировать:

“Есть и минусы. Этот тип вакцин должен транспортироваться и хранится при температуре -80 градусов, или еще ниже. Для этого надо использовать специальные морозилки, сухой лед или жидкий азот в специальной таре. Компания уже заявляет, что разработала специальные контейнеры для транспортировки. Но вопрос хранения на местах будет везде актуален, так как таких условий повсеместно нет”, – рассказал генетик.

Можно ли заявлять, что вакцина от коронавируса уже есть?

Коляде подчеркивает, что на сегодня Pfizer опубликовала только промежуточные результаты исследований, которые дают основание для использования вакцины в определенных случаях.

“Анализ был готов, видимо давно, но инфоповод в том, что 8 ноября американский внешний независимый комитет по мониторингу данных (DMC) провел свой анализ и подтвердил данные, которые после этого стали оглашать. DMC не сообщал о каких-либо серьезных проблемах с безопасностью и рекомендует продолжить исследование по плану”, – объяснил эксперт.

По словам Коляды, в ближайшее время вакцину будут предлагать только для экстренного использования. О широком применении речи пока не идет.

“Для широкого применения, и с учетом детей и пожилых людей, ее представят по окончанию дополнительных исследований. Когда – не говорят”, – добавил Коляда.

Почему вакцину считают потенциально эффективной?

Коляда объяснил, что промежуточный анализ был сделан в тот момент, когда 94 испытуемых в группах тех, кто получал вакцину и плацебо, заболели коронавирусом. Испытания будут продолжаться до 164 заболевших.

“Чтобы оценить эффективность вакцины, надо было посчитать сколько из вакцинированных людей заразились через 7 дней после введение второй дозы, и сравнить с количеством заразившихся в группе принимающих плацебо. Промежуточные результаты показали эффективность вакцины более 90%. Это много. Мы были бы довольны и 50%. До конца третьей фазы, правда, эта цифра может измениться в одну из сторон. Третья фаза началась только 27 июля, и на данный момент уже 38 955 получили вторую дозу вакцины. Так что данным можно доверять”, – считает Коляда.

Какие вопросы остались неотвеченными?

В настоящее время неизвестно, как долго упомянутая вакцина будет защищать человека, получившего ее.

“Мы знаем, что у большинства иммунитет держится не менее 3 месяцев. […] Но сколько будет защищать вакцина? Эксперты говорят что пол года – уже будет хорошо”, – отметил Коляда.