Pfizer заявила, что ее COVID-вакцина эффективна на 100% среди подростков 12-15 лет

Результаты клинических испытаний вакцины от COVID-19 от компании Pfizer/BioNTech показали, что ее эффективность составляет 100%. Более того на нее хорошо реагируют подростки в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает американский канал CNN.

Pfizer/BioNTech планирует как можно быстрее подать обновленные данные в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США для расширенного разрешения на экстренное использование своей дводозной вакцины.

В третьей фазе исследования приняли участие 2260 добровольцев в возрасте от 12 до 15 лет. Была зафиксирована мощная иммунная реакция и выработка антител через месяц после второй дозы, превышающая показатели, продемонстрированные у людей в возрасте от 16 до 25 лет в предыдущих испытаниях. На данный момент вакцина разрешена в США для экстренного использования людям от 16 лет.

Исследователи наблюдали 18 случаев заболевания коронавирусом среди 1129 участников, получивших плацебо, и ни одного из 1131 добровольцев, которые получили вакцину. Данные еще не рецензированны.

В компании добавили, что побочные эффекты у младших подростков были подобны тем, которые наблюдались в возрасте от 16 до 25 лет. Среди распространенных побочных эффектов: боль в месте инъекции, усталость и лихорадка. Участников будут контролировать по защите и безопасности в течение двух лет после получения второй дозы.

“Мы разделяем срочность расширения разрешения нашей вакцины для использования в младших группах населения, и нас поощряют данные клинических испытаний подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Мы планируем подать эти данные в FDA как предложенную поправку к нашему разрешению в ближайшие недели и в другие регуляторные органы по всему миру, с надеждой начать вакцинацию этой возрастной группы до начала следующего учебного года”, – сказал генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.