18 сентября Турция вызвала посла Греции из-за оскорбительного заглавия в греческой газете о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане.

Об этом пишет турецкое издание Hurriyet со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

По его словам, министерство иностранных дел резко отреагировало на вульгарный заголовок в греческой газете Demokratia, посвященный Эрдогану.

Чавушоглу сказал агентству Anadolu, что для новостных агентств в обеих странах естественно критиковать политиков друг друга — иногда жестко, – но в соответствии с принципом свободы прессы не следует прибегать к оскорблениям.

По его словам, это показывает, до какого уровня опустилась газета.

Заголовок греческой газеты написан на турецком языке – Siktir git, Mr. Erdogan, что можно перевести как “Пошел на х **, Эрдоган“.

Газета, опубликовавшая статью с таким заголовком, по информации из Википедии, является таблоидом и не имеет значительного тиража.