Об этом пишет турецкое издание Hurriyet со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
По его словам, министерство иностранных дел резко отреагировало на вульгарный заголовок в греческой газете Demokratia, посвященный Эрдогану.
Чавушоглу сказал агентству Anadolu, что для новостных агентств в обеих странах естественно критиковать политиков друг друга — иногда жестко, – но в соответствии с принципом свободы прессы не следует прибегать к оскорблениям.
По его словам, это показывает, до какого уровня опустилась газета.
Заголовок греческой газеты написан на турецком языке – Siktir git, Mr. Erdogan, что можно перевести как “Пошел на х **, Эрдоган“.
Газета, опубликовавшая статью с таким заголовком, по информации из Википедии, является таблоидом и не имеет значительного тиража.