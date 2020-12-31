Отец британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил в четверг, что подает заявку на получение французского паспорта, чтобы сохранить свои связи с Европейским союзом после Brexit.

Об этом сообщает Reuters.

Стэнли Джонсон, бывший член Европарламента, проголосовавший в 2016 году против выхода Великобритании из состава ЕС, заявил, что хочет стать гражданином Франции из-за “крепких семейных связей”.

“Если я правильно понимаю, я француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать была полностью француженкой, как и ее дед. Так что для меня это означает вернуть то, что у меня уже есть. И это меня очень радует”, – сказал по-французски отец британского премьера.

“Я всегда буду европейцем, это точно. Нельзя сказать британцам: вы не европейцы. Связь с Европейским Союзом важна”, – добавил он.

Его сын, премьер-министр Великобритании Борис Донсон был публичным лицом кампании Leave на референдуме 2016 года. Он считает, что Великобритания может сильно процветать как полностью суверенное государство “за пределами чрезмерно бюрократического ЕС”.

Тем не менее в среду, после принятия нового торгового соглашения, премьер-министр выступил с более примирительной нотой.

“Это не конец Великобритании как европейской страны. Во многих смыслах мы являемся квинтэссенцией европейской цивилизации… и мы останемся такими”, – сказал он.

Соединенное Королевство официально покидает ЕС в четверг вечером после 48-летнего пребывания в Евросоюзе.