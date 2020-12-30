О подписании документа Джонсон сообщил на странице в Twitter.
Британский премьер подписал соглашение после его одобрения парламентом страны.
“Подписывая это соглашение, мы выполняем суверенное желание британского народа жить по своим законам, принятым их собственным избранным парламентом”, – заявил Джонсон.
Отметим, Британия и ЕС достигли согласия относительно торгового соглашения вечером 24 декабря. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере после выхода Британии из Европейского союза.
- Ранее сообщалось, что Европейская комиссия направила письмо Великобритании с официальным уведомлением о нарушении обязательств по Brexit.
- В Европейском Союзе заявляли, что готовы пойти на компромисс в переговорах с Великобританией о торговом соглашении после Brexit, если Лондон будет более реалистичен в своих ожиданиях.
- 6 декабря возобновились решающие переговоры о заключении торгового соглашения между Соединенным Королевством и Евросоюзом, которое вступит в силу после завершения переходного периода Brexit.
- В четверг, 24 декабря, Великобритания и Европейский Союз после года переговоров согласовали вопросы торговых отношений после завершения переходного периода Brexit.
- В среду, 30 декабря, лидеры Европейского союза подписали торговое соглашение с Великобританией.