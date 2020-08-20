Об этом он заявил в Херсоне во время посещения государственного завода “Паллада”, передает Офис президента.
Отмечается, что в разговоре с Зеленским гендиректор завода заявил, что несмотря на то, что предприятие государственное, оно почти не имеет госзаказов и самостоятельно ищет покупателей продукции.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что необходимо менять имеющуюся практику.
“Все, что позволит поддержать предприятия и обеспечить работой людей, – мы поддерживаем”, – заявил Зеленский.
Фото: Пресс-служба президента
Вопрос обеспечения завода заказами президент обсудил с заместителем министра обороны Александром Миронюком в телефонном разговоре. Было согласовано, что до конца месяца “Паллада” подготовит пакет документов для оформления заказа трех причалов, и уже в сентябре контракт будет подписан.
Также работники обратили внимание Главы государства на нехватку специалистов для таких заводов, как “Паллада”, и организацию их профессионального образования или создания соответствующей программы подготовки.
- Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Владимир Зеленский решил попробовать себя в роли почтальона.