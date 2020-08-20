Президент Владимир Зеленский заявил, что госпредприятия должны иметь господдержку и заказ и поручил Минобороны заказать три причала у госзавода "Паллада" ГК "Укроборонпром".

Об этом он заявил в Херсоне во время посещения государственного завода “Паллада”, передает Офис президента.

Отмечается, что в разговоре с Зеленским гендиректор завода заявил, что несмотря на то, что предприятие государственное, оно почти не имеет госзаказов и самостоятельно ищет покупателей продукции.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что необходимо менять имеющуюся практику.

“Все, что позволит поддержать предприятия и обеспечить работой людей, – мы поддерживаем”, – заявил Зеленский.

Фото: Пресс-служба президента

Вопрос обеспечения завода заказами президент обсудил с заместителем министра обороны Александром Миронюком в телефонном разговоре. Было согласовано, что до конца месяца “Паллада” подготовит пакет документов для оформления заказа трех причалов, и уже в сентябре контракт будет подписан.

Также работники обратили внимание Главы государства на нехватку специалистов для таких заводов, как “Паллада”, и организацию их профессионального образования или создания соответствующей программы подготовки.