Министр охраны здоровья Словакии Марек Крайчи подал в отставку на фоне критики общества и парламентариев после закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает Агентство новостей Словацкой Республики (TASR).

Как сообщалось, после закупки 2 млн доз российской вакцины Словакия стала второй после Венгрии европейской страной, которая хочет применять препарат.

Такие действия правительства вызвали политический кризис. Две партии заявили о возможности выхода из правящей коалиции. Если это произойдет, правительство действующего премьера Игоря Матовича потеряет большинство в словацком парламенте, что может привести к досрочным выборам.

10 марта глава МОЗ Крайчи объявил, что уйдет в отставку, как того требовала партия “За народ, свободу и солидарность” (SaS), угрожая выходом из коалиции.

Матович встал на защиту Крайчи, назвав его отставку “самой абсурдной в истории”. Премьер призвал его уходить с должности постепенно.