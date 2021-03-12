Об этом сообщает Агентство новостей Словацкой Республики (TASR).
Как сообщалось, после закупки 2 млн доз российской вакцины Словакия стала второй после Венгрии европейской страной, которая хочет применять препарат.
Такие действия правительства вызвали политический кризис. Две партии заявили о возможности выхода из правящей коалиции. Если это произойдет, правительство действующего премьера Игоря Матовича потеряет большинство в словацком парламенте, что может привести к досрочным выборам.
10 марта глава МОЗ Крайчи объявил, что уйдет в отставку, как того требовала партия “За народ, свободу и солидарность” (SaS), угрожая выходом из коалиции.
Матович встал на защиту Крайчи, назвав его отставку “самой абсурдной в истории”. Премьер призвал его уходить с должности постепенно.
“В эти тяжелые для Словакии времена я хочу, чтобы новый министр был вместе с действующим министром в течение нескольких недель, чтобы передача власти и ответственности прошла гладко и не повлияла на охрану здоровья и жизни”, — сказал он, добавив, что предлагает министру уйти, когда начнется вакцинация российской вакциной “Спутник V”.
- На днях Матович опозорился неуместной шуткой о том, что якобы предложил россиянам в обмен на вакцину “Спутник V” часть Украины.
- Министерство иностранных дел Украины ответило премьеру Словакии Игорю Матович. От премьера Словакии требовали извинений.
- В четверг, 4 марта, Матович публично извинился перед украинцами за некорректную шутку об “обмене Закарпатья на российскую вакцину”.