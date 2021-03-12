Об этом сообщает Агентство новостей Словацкой Республики (TASR).

Как сообщалось, после закупки 2 млн доз российской вакцины Словакия стала второй после Венгрии европейской страной, которая хочет применять препарат.

Такие действия правительства вызвали политический кризис. Две партии заявили о возможности выхода из правящей коалиции. Если это произойдет, правительство действующего премьера Игоря Матовича потеряет большинство в словацком парламенте, что может привести к досрочным выборам.

10 марта глава МОЗ Крайчи объявил, что уйдет в отставку, как того требовала партия “За народ, свободу и солидарность” (SaS), угрожая выходом из коалиции.

Матович встал на защиту Крайчи, назвав его отставку “самой абсурдной в истории”. Премьер призвал его уходить с должности постепенно.

“В эти тяжелые для Словакии времена я хочу, чтобы новый министр был вместе с действующим министром в течение нескольких недель, чтобы передача власти и ответственности прошла гладко и не повлияла на охрану здоровья и жизни”, — сказал он, добавив, что предлагает министру уйти, когда начнется вакцинация российской вакциной “Спутник V”.