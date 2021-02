Об этом сообщает АР.

39-летний Буттиджич – бывший мэр Саут-Бенда (штат Индиана) и экс-соперник Джо Байдена во время президентских праймериз от демократов.

За его назначение проголосовали 86 сенаторов, против – 13.

Буттиджичу поручено продвигать программу президента Джо Байдена по восстановлению национальной инфраструктуры и борьбе с изменением климата.

Ожидается, что он будет отыгрывать важную роль в продвижении широких экологических инициатив президента, помогая контролировать потребление автомобильного топлива, чтобы сократить выбросы парниковых газов.

В своем Twitter-аккаунте Буттиджич отметил, что доволен результатом голосования сенаторов и готов приступить к работе.

I’m honored and humbled by today’s vote in the Senate—and ready to get to work @USDOT.

— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 2, 2021