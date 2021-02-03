Об этом сообщает АР.
39-летний Буттиджич – бывший мэр Саут-Бенда (штат Индиана) и экс-соперник Джо Байдена во время президентских праймериз от демократов.
За его назначение проголосовали 86 сенаторов, против – 13.
Буттиджичу поручено продвигать программу президента Джо Байдена по восстановлению национальной инфраструктуры и борьбе с изменением климата.
Ожидается, что он будет отыгрывать важную роль в продвижении широких экологических инициатив президента, помогая контролировать потребление автомобильного топлива, чтобы сократить выбросы парниковых газов.
В своем Twitter-аккаунте Буттиджич отметил, что доволен результатом голосования сенаторов и готов приступить к работе.
I’m honored and humbled by today’s vote in the Senate—and ready to get to work @USDOT.
— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 2, 2021
- Ранее президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа, который запрещал трансгендерным людям служить в американской армии.