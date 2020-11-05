Об этом в интервью изданию “РБК-Украина” рассказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
По словам Резникова, в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений написано о том, что с территории Донбасса должны быть выведены все иностранные военные формирования, а также незаконные вооруженные формирования (НВФ) – это и есть боевики квазиобразований.
“Они должны выйти, разоружиться и демобилизоваться с территории Украины”, – отметил вицепремьер.
“Они должны выйти. Но ответственность возлагаем на Российскую Федерацию, так как она контролирует сегодня эти территории и представителей оккупационных режимов”, – отметил он.
Украинская сторона в своем плане действий ставит самороспуск незаконных вооруженных формирований как условие.
“И конечно же в нашем плане действий мы ставим в качестве условия самороспуск этих формирований”, – отметил Резников.
- Напомним, украинская сторона подготовила “План совместных шагов” для Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Он содержит предложение о полном прекращении вооруженного конфликта и демилитаризации оккупированных территорий Донбасса в начале 2021, чтобы провести там местные выборы 31 марта 2021.