Заявление опубликовано в Telegram-канале Главы государства.

Как сообщалось ранее, в ночь с 22 на 23 июля в доме, где проживают родители Шабунина, расположенном недалеко от станции метро “Славутич” в Киеве, произошел пожар.

Зеленский, комментируя произошедшее, заявил, что дом был “цинично подожжен”.

“[Это] явный признак того, что наше общество так и не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений, не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений, не может перестать играть в демонстративное насилие”, — написал президент.

Глава государства отметил, что инцидент его “очень волнует и расстраивает”, а также выразил сочувствие Шабунину и “всем тем согражданам, которые из-за своей гражданской позиции попадают в такие неприятные ситуации”.

Зеленский также указал, что ждет “оперативных и профессиональных ответов от правоохранительных органов” на вопросы о том, кто причастен к поджогу.

“Я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над “и”. Кто это сделал? Зачем это было сделано? И почему этот “кто-то” так нагло ведет себя по отношению, прежде всего, к общественным активистам, которые действительно часто поднимают непростые вопросы общественного устройства. […] Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так — найти и наказать”, — добавил он.

Президент подчеркнул, что это пример “плохой истории”, которые негативно сказываются на репутации страны, новых институтов власти и правоохранительных органов.