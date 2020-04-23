По указу президента РФ Владимира Путина почти 10 тысяч земельных участков в незаконно аннексированном Крыму, принадлежащих гражданам Украины, могут забрать.

Об этом сообщили пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сообщается, что спустя 6 лет незаконной аннексии на Крым и Севастополь начало распространяться действие указа Президента РФ Владимира Путина, которым определяется режим земель в приграничных районах России.

В соответствии с этим указом почти 10 тысяч земельных участков, которые принадлежат гражданам Украины, могут быть отобраны у них.

“Это решение создает предпосылки для принудительного изъятия оккупационными властями 9,75 тыс. земельных участков, которые принадлежат гражданам Украины и граничат с Херсонской областью или находятся в прибрежных районах временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополя”, — отметили в Минреинтеграции.

В ведомстве подчеркнули, что это свидетельствует о продолжающемся усилении давления российской оккупационной власти в Крыму на граждан, которые не воспринимают порядки государства-агрессора. Минреинтеграции намерено обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

“Данный акт является грубым нарушением права на собственность и уже вызвал резкую критику не только со стороны Украины, но и со стороны международного сообщества. В случае попыток изъятия земельных участков Минреинтеграции настоятельно рекомендует обращаться в Европейский суд по правам человека”, — заявили в министерстве.

Інформаційне зведення щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України ℹ️Мінреінтеграції у межах компетенції… Gepostet von Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України am Donnerstag, 23. April 2020