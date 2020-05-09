На субботу, 9 мая, когда отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне, по всей Украине пройдет более 300 массовых мероприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Сообщается, что на территории страны запланировано 290 мероприятий, связанных с возложением цветов, и 50 автопробегов. За соблюдением правопорядка и карантинных ограничений будут следить более 6,9 тысяч полицейских и 1,4 тысячи сотрудников Нацгвардии.

“На местах полиция будет проводить работу и заранее информировать граждан об ограничениях (карантинных — ред.), которые будут. Основная ответственность возлагается на полицию диалога”, — рассказал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Замминистра также отметил, что в случае выявления нарушений правоохранители должны будут “немедленно принимать соответствующие решения”.

В свою очередь глава Нацполиции Украины отметил, что правоохранители получили рекомендации не штрафовать за нарушения граждан пожилого возраста.

“Мы не становимся на сторону той или иной силы, мы вправе выражать только точку зрения закона. А по закону у нас продолжаются карантинные мероприятия. Обращаюсь ко всем сотрудникам: не надо штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы. Надо обеспечить их беспрепятственный доступ к местам возложения цветов с соблюдением карантинных мероприятий. Граждане, которые хотят почтить погибших во Второй мировой войне, должны сделать это”, — сказал он.