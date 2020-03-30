Об этом сообщается на сайте Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса.
Выздоровело более 151 991 человек, а количество смертей увеличилось до 33 997.
Статистика по странам следующая?
142 502 – США
97 689 – Италия
82 149 – Китай
80 110 – Испания
62 435 – Германия
40 723 – Франция
38 309 – Иран
19 784 – Великобритания
14 829 – Швейцария
10 930 – Нидерланды
- 29 марта сообщалось, что в мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло почти 665 тысяч человек.