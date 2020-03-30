В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 составляет более 722 435 человек.

Об этом сообщается на сайте Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса.

Выздоровело более 151 991 человек, а количество смертей увеличилось до 33 997.

Статистика по странам следующая?

142 502 – США

97 689 – Италия

82 149 – Китай

80 110 – Испания

62 435 – Германия

40 723 – Франция

38 309 – Иран

19 784 – Великобритания

14 829 – Швейцария

10 930 – Нидерланды