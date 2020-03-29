Об этом сообщается на сайте Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса.
Так, теперь лидером по количеству заболевших являются Соединенные Штаты – там заболело более 124 665 человек.
На втором месте Италия – в стране заболело более 92 472 человек. Третьим идет Китай с 82 057 заболевшими. В Испании инфицировалось 73 235 человек, в Германии 57 695 граждан.
Всего количество смертей в мире достигло 30 848 человек, в Италии – 10 023, в Испании – 5 982, в Китае – 3 182 человек.
- Ранее сообщалось, что коронавирус COVID-19 является прямой причиной лишь небольшого количества летальных случаев в Италии, хотя, безусловно, спровоцировал ухудшение состояния здоровья умерших.
- В конце февраля итальянские власти все еще призывали туристов посетить Милан, несмотря на первые летальные случаи из-за коронавируса COVID-19 в стране.
- Если темпы распространения коронавируса COVID-19 в Нью-Йоркской агломерации не спадут, вспышка там может быть серьезнее, чем в китайском городе Ухань или в итальянском регионе Ломбардия.