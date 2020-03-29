В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло почти 665 тысяч человек.

Об этом сообщается на сайте Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса.

Так, теперь лидером по количеству заболевших являются Соединенные Штаты – там заболело более 124 665 человек.

На втором месте Италия – в стране заболело более 92 472 человек. Третьим идет Китай с 82 057 заболевшими. В Испании инфицировалось 73 235 человек, в Германии 57 695 граждан.

Всего количество смертей в мире достигло 30 848 человек, в Италии – 10 023, в Испании – 5 982, в Китае – 3 182 человек.