В субботу, 23 января, по всей Российской Федерации начались митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, а также других политзаключенных.

Об этом сообщает “Медуза”.

Демонстранты планировали собраться в 14:00 по местному времени на центральных площадях своих городов. Однако акции уже стартовали на Дальнем Востоке и в Сибири. В Москве митинг заявлен на Пушкинской площади, а в Петербурге — на Сенатской.

Российские правоохранительные органы объявили планирующиеся протесты вне закона, их организаторов заранее задерживали и приговаривали к административным арестам.

На данный момент по всей России задержаны более 50 человек.

Обновили данные: задержанные есть уже в 13 городах. В Хабаровске к применяют насилие, в Благовещенске среди задержанных есть несовершеннолетний. А в Чите шествие прошло спокойно! pic.twitter.com/jXQfsmv8m0 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

По данным ОВД, задержанные есть уже в 13 городах. В Хабаровске к протестующим применяют силу, а в Благовещенске среди задержанных есть несовершеннолетний.

В Иркутске протестующие собрались у здания правительства — Серого дома. Со ступеней с мегафоном выступают местные общественные деятели. Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/9wZKtAEN9b — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Разгон демонстрации во Владивостоке Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/8dAQpnPu4A — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Шахова г. Томск (@marinashakhova24)





Во Владивостоке ОМОН побежал на протестующих. Начались задержания Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета» pic.twitter.com/1edUSLd199 — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021

А вот так сейчас выглядит вход на станцию метро Красный проспект в Новосибирске. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/BYJZMDwGIu — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021

Задержания во Владивостоке Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета» pic.twitter.com/fD01qb1USn — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021

Во Владивостоке первый микроавтобус с задержанными уехал от площади возле Дома офицеров Флота. Всего задержаны около 12 человек. Со стороны протестующих в ОМОН летят пластиковые бутылки с жидкостью, камни и мелочь, что разогревает конфликт. Фото: Валерия Федоренко / «Новая» pic.twitter.com/sQ5GFehJ8F — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021

Омоновцы решили, что избить девушку дубинками — хорошая идея pic.twitter.com/F52y0JWZDB — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

В Иркутске протестующие собрались у здания правительства — Серого дома. Со ступеней с мегафоном выступают местные общественные деятели. Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/9wZKtAEN9b — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

ОБНОВЛЕНО в 13:20

На данный момент задержанных по всей России уже 369.

Силовики применяют силу против протестующих, в том числе, детей. В некоторых городах участников акций избивают. К примеру, в Новосибирске одному из активистов после избиения срочно понадобилась медицинская помощь.

Силовики так избили участника акции в Новосибирске, что ему срочно необходима медицинская помощь. Видео: Новосибирск ЧП pic.twitter.com/SuBmYbH60b — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

На Пушкинский площади задержали блогера Илью Варламова. Видео: «Открытые медиа» pic.twitter.com/3nkFJiIVfz — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

⚡️⚡️⚡️ Очень жесткое задержание ребенка в Москве. Видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/0kA4Vc7PM2 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

В Оренбурге тоже проходят жесткие задержания c избиениями. Видео: «КушТау on-line» pic.twitter.com/KRfntBR1qN — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

В Красноярске в настоящий момент тоже проходят грубые задержания. Видео: «Проспект Мира» pic.twitter.com/AcS0YBMEMj — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Корреспонденты «Медиазоны» передают, что на Пушкинской площади силовики начали теснить людей; происходят жесткие задержания — протестующих валят на землю и бьют. Одного из задержанных — подростка лет 14 — утащили в автозак, когда он давал интервью. Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/MbZMvYJd1U — Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021

В Москве задержали юриста ФБК и соратницу Навального Любовь Соболь.

В Уфе люди начали забрасывать полицию снегом.

В Уфе люди начали забрасывать полицию снегом Видео: штаб Навального в Уфе pic.twitter.com/81R8hRoDrI — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

В Екатеринбурге пока все проходит мирно и без задержаний.

ОБНОВЛЕНО в 14:55

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве супругу оппозиционера Алексея Навального Юлию.