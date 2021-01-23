Об этом сообщает “Медуза”.

Демонстранты планировали собраться в 14:00 по местному времени на центральных площадях своих городов. Однако акции уже стартовали на Дальнем Востоке и в Сибири. В Москве митинг заявлен на Пушкинской площади, а в Петербурге — на Сенатской.

Российские правоохранительные органы объявили планирующиеся протесты вне закона, их организаторов заранее задерживали и приговаривали к административным арестам.

На данный момент по всей России задержаны более 50 человек.

По данным ОВД, задержанные есть уже в 13 городах. В Хабаровске к протестующим применяют силу, а в Благовещенске среди задержанных есть несовершеннолетний.

 

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Публикация от Марина Шахова г. Томск (@marinashakhova24)


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ОБНОВЛЕНО в 13:20 

На данный момент задержанных по всей России уже 369.

Силовики применяют силу против протестующих, в том числе, детей. В некоторых городах участников акций избивают. К примеру, в Новосибирске одному из активистов после избиения срочно понадобилась медицинская помощь.

В Москве задержали юриста ФБК и соратницу Навального Любовь Соболь.

В Уфе люди начали забрасывать полицию снегом.

В Екатеринбурге пока все проходит мирно и без задержаний.

ОБНОВЛЕНО в 14:55

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве супругу оппозиционера Алексея Навального Юлию.

 

  • Ранее Министерство иностранных дел заявило, что Украина обеспокоена в связи с задержанием российского оппозиционера Алексея Навального.