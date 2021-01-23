Об этом сообщает “Медуза”.
Демонстранты планировали собраться в 14:00 по местному времени на центральных площадях своих городов. Однако акции уже стартовали на Дальнем Востоке и в Сибири. В Москве митинг заявлен на Пушкинской площади, а в Петербурге — на Сенатской.
Российские правоохранительные органы объявили планирующиеся протесты вне закона, их организаторов заранее задерживали и приговаривали к административным арестам.
На данный момент по всей России задержаны более 50 человек.
Обновили данные: задержанные есть уже в 13 городах. В Хабаровске к применяют насилие, в Благовещенске среди задержанных есть несовершеннолетний.
А в Чите шествие прошло спокойно! pic.twitter.com/jXQfsmv8m0
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
По данным ОВД, задержанные есть уже в 13 городах. В Хабаровске к протестующим применяют силу, а в Благовещенске среди задержанных есть несовершеннолетний.
В Иркутске протестующие собрались у здания правительства — Серого дома. Со ступеней с мегафоном выступают местные общественные деятели.
Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/9wZKtAEN9b
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
Разгон демонстрации во Владивостоке
Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/8dAQpnPu4A
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
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В #магадан проходит митинг в поддержку #навальный pic.twitter.com/wSjX4W3BMk
— Антон Афанасьев ☭ (@antonio_mag49) January 23, 2021
Комсомольск-на-Амуре: «Свободу Навальному!» pic.twitter.com/XRgSll9DBF
— Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021
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Во Владивостоке ОМОН побежал на протестующих. Начались задержания
Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета» pic.twitter.com/1edUSLd199
— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021
А вот так сейчас выглядит вход на станцию метро Красный проспект в Новосибирске. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/BYJZMDwGIu
— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021
Задержания во Владивостоке
Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета» pic.twitter.com/fD01qb1USn
— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021
Во Владивостоке первый микроавтобус с задержанными уехал от площади возле Дома офицеров Флота. Всего задержаны около 12 человек.
Со стороны протестующих в ОМОН летят пластиковые бутылки с жидкостью, камни и мелочь, что разогревает конфликт.
Фото: Валерия Федоренко / «Новая» pic.twitter.com/sQ5GFehJ8F
— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021
💕💕💕💕💕💕💕 #23январяЗаСвободу #Владивосток #навальный pic.twitter.com/Jj9lgnbJsy
— Rin 🖤 (@purpurewind) January 23, 2021
Омоновцы решили, что избить девушку дубинками — хорошая идея pic.twitter.com/F52y0JWZDB
— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021
В Иркутске протестующие собрались у здания правительства — Серого дома. Со ступеней с мегафоном выступают местные общественные деятели.
Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/9wZKtAEN9b
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
ОБНОВЛЕНО в 13:20
На данный момент задержанных по всей России уже 369.
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
Силовики применяют силу против протестующих, в том числе, детей. В некоторых городах участников акций избивают. К примеру, в Новосибирске одному из активистов после избиения срочно понадобилась медицинская помощь.
Силовики так избили участника акции в Новосибирске, что ему срочно необходима медицинская помощь.
Видео: Новосибирск ЧП pic.twitter.com/SuBmYbH60b
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
На Пушкинский площади задержали блогера Илью Варламова.
Видео: «Открытые медиа» pic.twitter.com/3nkFJiIVfz
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
⚡️⚡️⚡️ Очень жесткое задержание ребенка в Москве.
Видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/0kA4Vc7PM2
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
В Оренбурге тоже проходят жесткие задержания c избиениями.
Видео: «КушТау on-line» pic.twitter.com/KRfntBR1qN
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
В Красноярске в настоящий момент тоже проходят грубые задержания.
Видео: «Проспект Мира» pic.twitter.com/AcS0YBMEMj
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
Корреспонденты «Медиазоны» передают, что на Пушкинской площади силовики начали теснить людей; происходят жесткие задержания — протестующих валят на землю и бьют.
Одного из задержанных — подростка лет 14 — утащили в автозак, когда он давал интервью.
Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/MbZMvYJd1U
— Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021
В Москве задержали юриста ФБК и соратницу Навального Любовь Соболь.
В Уфе люди начали забрасывать полицию снегом.
В Уфе люди начали забрасывать полицию снегом
Видео: штаб Навального в Уфе pic.twitter.com/81R8hRoDrI
— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021
В Екатеринбурге пока все проходит мирно и без задержаний.
ОБНОВЛЕНО в 14:55
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве супругу оппозиционера Алексея Навального Юлию.
- Ранее Министерство иностранных дел заявило, что Украина обеспокоена в связи с задержанием российского оппозиционера Алексея Навального.