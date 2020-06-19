Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян подробно рассказал, в чем суть подозрения, о котором ему сообщили детективы НАБУ.

Об этом он написал в Facebook.

“В 2015 году Министерство инфраструктуры начало разрабатывать новую транспортную стратегию Украины до 2030 года. В ходе ее подготовки было установлено, что портовые тарифы и сборы в Украине выше в 2-3 раза мировых. Это делало украинские порты неконкурентоспособными и привело к падению их грузопотока. На уровне правительства … обсудили данную ситуацию и в середине 2017 было принято решение начать постепенное снижение портовых тарифов и сборов, первый этап которого – снижение с 2018 года на 20 % портовых ставок. Это было коллегиальное решение Кабинета Министров”, – рассказывает Омелян.

По его словам, в течение 2018-2019 годов портовая отрасль росла на 20 %. Сейчас морские порты показывают рост более 10 %. В отрасль пришли мировые инвесторы: QTerminals, DP World, развиваются контейнерные линии.

Омелян уверяет, что правительство тогда поступило правильно.

Владимир Омелян заявил, что если украинские порты будут “слишком дорогие”, то грузы пойдут в Россию и далее по железной дороге через Беларусь в ЕС.

“Не могу не вспомнить другое решение НАБУ – расследовать дноуглубление в Мариуполе и Бердянске в 2016-17 гг. Из-за этого расследования все работы были заморожены, глубины упали, украинские порты понесли убытки, груз пошел тоже в Россию. А дальше был мост, Азовская блокада. Мариуполь и Бердянск до сих пор не могут оправиться от убытков”, – отметил бывший министр.

По его словам, бизнес-ассоциации столько лет боролись за эту скидку, требовали уменьшить разрыв между завышенными ставками украинских портов и других портов хотя бы черноморского региона: “Теперь закроются украинские порты и украинские экологи будут собирать дань с немногочисленных случайных судов”.

“Это подозрение НАБУ и обыски в арендованном доме стороны ГБР дают мне все основания верить информации от друзей из правоохранительных органов, что президент Зеленский дал незаконное указание начать мое преследование, я среди топ-10 его персональных врагов из-за критики яйценосного лица”, – прокоментировал Омелян.

Омелян подчеркивает, что если бы действия Кабмина и вправду нанесли ущерб Украине, то логичнее было бы приостановить действие соответствующих распоряжений и постановлений Кабмина. “Но нет! Потому что ущерба нет и нарушений нет. Есть единственное огромное желание – посадить меня”, – сказал Владимир Омелян.

Экс-министр сообщил, что во вторник, 23 июня, в 10:00 идет на допрос в НАБУ по этому делу.