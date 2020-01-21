Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, 68,5 % опрошенных заявили, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский остается единственным государственным.

За официальный статус русского языка в отдельных регионах Украины высказались 15 % респондентов. Еще 11,5 % опрошенных считают, что русский язык должен получить статус государственного по всей Украине (наравне с украинским языком).

В то же время 5 % респондентов затруднились с ответом.

По данному вопросу прослеживаются региональные отличия. Так, однозначно выступают за украинский как единственный государственный язык в Западном регионе (92,4 %), где статус русского языка как официального в отдельных регионах поддерживают лишь 4 %, а в качестве второго государственного – менее 1 %.

Преобладают сторонники украинского языка как единственного государственного и в Центральном регионе – 77,4 %. За статус русского как официального в регионах там высказались 12,1 % и как второго государственного – только 4 %.

В Южном регионе статус русского как языка повседневного общения при сохранении украинского как единственного государственного поддерживает 51,1 % опрошенных, как официального в определенных регионах – 26,6 % и как второго государственного – 14,1 %.

В Восточном регионе тоже преобладает поддержка русского как языка общения в повседневной жизни при признании украинского как государственного (42,4 %). При этом 23,7 % выступают за возможность применения русского языка как официального в регионах, а 30,8 % – за то, чтобы русский язык стал вторым государственным.

Общенациональное исследование было проведено Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.