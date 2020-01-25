В Киевской области прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата не пускают верующих объединенной Православной Церкви Украины в храм.

Об этом сообщил в Facebook епископ Православной церкви Украины, митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко).

“Почти год как сложилась нездоровая религиозная ситуация в селе Морозовка Барышевского района Киевской области. Община что есть в составе Московского патриархата не допускает верующих Православной Церкви Украины для совершения богослужений в местном Свято-Успенском храме”, — написал он.

При этом, по словам митрополита, местная сельская община поддержала переход к Переяславско-Вишневской епархии Православной Церкви Украины, а сам храм не принадлежит приходу Московского патриархата.

“Всех желающих ознакомиться с действительным положением вещей приглашаем в Морозовку, где в воскресенье 26 января в приспособленном помещении буду завершать Божественную литургию. Начало богослужения в 9.00 часов”, — добавил он.