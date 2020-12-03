Об этом говорится в сюжете программы “Наші гроші”.
30 октября 2020 сотрудники Государственного бюро расследований задержали Романа Неговелова при получении $ 100 тыс. Взятки. Неговелов долгое время работал в СБУ и совсем недавно стал руководителем Главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы. Общая сумма взятки – $200 тыс.
Заместитель директора “Юбиай фарм трейд” Петр Зорич рассказал, что с Неговеловым знаком уже семь лет, и он регулярно предлагал бизнесмену свои услуги по решению проблем в органах: “Как оперативник он мог что-то сообщить про какую-то выгоду – например, открыть против вас уголовное производство, смотрите внимательно. может вам надо решить вопрос на таможне? Все нормально? Если нет – то звоните, может, что-то надо будет помочь”.
В конце октября Неговелов прислал Зоричу сообщение, где поинтересовался его делами. А на следующий день ДФС пришла с обыском, потому фирму подозревают в уклонении от уплаты налогов через использование собственной фирмы- “прокладки” для поставок лекарств.
В самом деле фигурировало более десятка фармкомпаний. После обысков Зорич встретился с Неговеловим и, по его словам, налоговик предложил решить вопрос за $ 300 тыс долл. В эту сумму якобы был включен “откат” для Офиса Генпрокурора.
А еще Неговелов предложил Зоричу так называемую абонплату “во избежание инцидентов” в будущем: “Вы же, говорит, еще подумайте, чтобы в дальнейшем у вас не возникали вопросы, вы подумайте о абонентскую плату. Это платеж на постоянной основе, раз в месяц или квартал, чтобы нас не трогали”.
Заместителю директора “Юбиай фарм трейд” удалось уменьшить сумму взятки до 200 тыс. долл. Первая половина должна была пойти в качестве залога и в течение недели проблема должна быть решена. Однако уже во время передачи залога Неговелова задержало ГБР, которого сдал Зорич.
“Если взять 6 лет и каждый раз “Ну может, надо помочь чем-то?”… Мы решили, что это полный беспредел и поэтому мы сделали заявление в ГБР – и ГБР с первого контакта писало мои встречи с Неговеловым, у них на руках полная выкладка”, – сказал Зорич.
ГБР задержало Неговелова, но он почти сразу покинул СИЗО под залог в три миллиона.
Журналисты узнали, что на жену Неговелова – Жанну Стрельников, записано стоящую недвижимость, дорогое авто и $ 300 тыс. Наличными. Все это имущество значительно превышает зарплату и доходы от бизнеса Стрельникова.
Неговелов в СБУ был подчиненным Николая Беззубенко в департаменте экономической контрразведки, который тогда возглавлял Сергей Семочко. По словам представителя фирмы “Диавита”, Беззубенко и Неговелов в 2015 году, ссылаясь на своего прямого начальника Семочко, требовали $250 тыс. отката за участие в диализном тендере МОЗ.
Николай Беззубенко после избрания Владимира Зеленского получил повышение внутри контрразведки СБУ, где занимался сферой медицины. Но потом его уволили и Беззубенко стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака. В октябре 2020 Нацагентство по предупреждению коррупции направило в Нацполиции материалы в отношении Николая Беззубенко для 14 административных протоколов о совершении правонарушений, связанных с коррупцией.
- Спецназ Государственного бюро расследований задержал “на горячем” ТОП-чиновника Государственной фискальной службы Украины, который требовал 200 тысяч долларов взятки за закрытие уголовного производства.