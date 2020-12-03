Правоохранители задержали налоговика Романа Неговелова за вымогательство взятки в $200 тыс. Эти деньги он требовал от поставщика немецких препаратов ООО "Юбиай фарм трейд" за закрытие дела об уклонении от уплаты налогов, но руководство фирмы сдало налоговика ГБР.

Об этом говорится в сюжете программы “Наші гроші”.

30 октября 2020 сотрудники Государственного бюро расследований задержали Романа Неговелова при получении $ 100 тыс. Взятки. Неговелов долгое время работал в СБУ и совсем недавно стал руководителем Главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы. Общая сумма взятки – $200 тыс.

Заместитель директора “Юбиай фарм трейд” Петр Зорич рассказал, что с Неговеловым знаком уже семь лет, и он регулярно предлагал бизнесмену свои услуги по решению проблем в органах: “Как оперативник он мог что-то сообщить про какую-то выгоду – например, открыть против вас уголовное производство, смотрите внимательно. может вам надо решить вопрос на таможне? Все нормально? Если нет – то звоните, может, что-то надо будет помочь”.

В конце октября Неговелов прислал Зоричу сообщение, где поинтересовался его делами. А на следующий день ДФС пришла с обыском, потому фирму подозревают в уклонении от уплаты налогов через использование собственной фирмы- “прокладки” для поставок лекарств.

В самом деле фигурировало более десятка фармкомпаний. После обысков Зорич встретился с Неговеловим и, по его словам, налоговик предложил решить вопрос за $ 300 тыс долл. В эту сумму якобы был включен “откат” для Офиса Генпрокурора.

А еще Неговелов предложил Зоричу так называемую абонплату “во избежание инцидентов” в будущем: “Вы же, говорит, еще подумайте, чтобы в дальнейшем у вас не возникали вопросы, вы подумайте о абонентскую плату. Это платеж на постоянной основе, раз в месяц или квартал, чтобы нас не трогали”.

Заместителю директора “Юбиай фарм трейд” удалось уменьшить сумму взятки до 200 тыс. долл. Первая половина должна была пойти в качестве залога и в течение недели проблема должна быть решена. Однако уже во время передачи залога Неговелова задержало ГБР, которого сдал Зорич.

“Если взять 6 лет и каждый раз “Ну может, надо помочь чем-то?”… Мы решили, что это полный беспредел и поэтому мы сделали заявление в ГБР – и ГБР с первого контакта писало мои встречи с Неговеловым, у них на руках полная выкладка”, – сказал Зорич.

ГБР задержало Неговелова, но он почти сразу покинул СИЗО под залог в три миллиона.

Журналисты узнали, что на жену Неговелова – Жанну Стрельников, записано стоящую недвижимость, дорогое авто и $ 300 тыс. Наличными. Все это имущество значительно превышает зарплату и доходы от бизнеса Стрельникова.

Неговелов в СБУ был подчиненным Николая Беззубенко в департаменте экономической контрразведки, который тогда возглавлял Сергей Семочко. По словам представителя фирмы “Диавита”, Беззубенко и Неговелов в 2015 году, ссылаясь на своего прямого начальника Семочко, требовали $250 тыс. отката за участие в диализном тендере МОЗ.

Николай Беззубенко после избрания Владимира Зеленского получил повышение внутри контрразведки СБУ, где занимался сферой медицины. Но потом его уволили и Беззубенко стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака. В октябре 2020 Нацагентство по предупреждению коррупции направило в Нацполиции материалы в отношении Николая Беззубенко для 14 административных протоколов о совершении правонарушений, связанных с коррупцией.